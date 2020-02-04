«ممر شرف» لليفربول .. ومنافسة مثيرة من فريق درجة أولى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

يملك ليفربول الآن فرصة الذهاب إلى استاد الاتحاد معقل سيتي كبطل للدوري الممتاز بعد هزيمة حامل اللقب مانشستر سيتي على يد توتنهام 2-صفر. وتتضمن مباريات ليفربول الست الأخيرة رحلة لملعب نورويتش وواتفورد وايفرتون ثم مباريات على ملعبه الأنفيلد أمام ويست هام وبورنموث وكريستال بالاس.

اعترف الإسباني بيب جوارديولا مدرب سيتي بصعوبة إيقاف قطار ليفربول الآن بعد ابتعاده في الصدارة بفارق 22 نقطة عنه عقب فوزه على ساوثمبتون 4- صفر وهو الفوز ال 20 لل «ريدز» في معقله وال42 بلا هزيمة على التوالي ويتوجب على سيتي ومدربه الآن توجيه أنظاره لمنافسات أوروبا والكأس المحلية هذا الموسم.

وكشف تقرير عن حبس جوارديولا للاعبيه في غرفة الملابس بعد الهزيمة من توتنهام مدة 50 دقيقة، لكنه قال بعد ذلك إنه لم ينتقدهم بل تحدث ببساطة مع الكادر التدريبي وأضاف: لا أنتقد اللاعبين مطلقاً وهم يقدمون هكذا أداء، كنت أتحدث مع الكادر وزوجتي وبعض اللاعبين، من الخطأ جدا أن أقول لهم إن أداءكم ضعيف، حصل هذا بضع مرات في السابق لكن لم يكن كذلك أمام توتنهام. خسرنا مباراة لكن لعبنا بشكل جيد وهم من فرصتين سجلوا هدفين. واعترف جوارديولا بأن طرد نجمه الأوكراني زنشنكو بعد عرقلة لهاري وينكس كان المنعطف وقال: تكملة المباراة ب 10 لاعبين تختلف حتماً عن 11 لاعباً، قلت للاعبين احذروا لكن كل شيء حدث بسرعة.

وأوشك رحيم ستيرلنج جناح الفريق أن يطرد بعد عرقلة خطيرة لديلي ألي وثار مورينيو مدرب توتنهام غضباً بعد مراجعة الفار للحادث واعترض لكنه في النهاية سكت لأنه حصد نقاط المباراة بهدفين أولهما بقدم صفقته الجديدة الهولندي ستيفن برجوين (22 عاماً) وعلق مورينيو بعد المباراة: «إنه لاعب للمستقبل، لا تنتظروا منه الكثير ولا تضغطوا عليه، شارك وسجل واختير أفضل لاعب في المباراة وسيكون لاعباً يحبه الجمهور. هذه أفضل طريقة لتقديم أوراق الاعتماد، وصل الثلاثاء وحاول جاهداً فهم ما نريده منه، ذكي ومتواضع وصمد أمام مدافع صعب مثل كايل ووكر. دفاعياً كان مميزاً أيضاً ويغطي المساحات، التهاني له على تسجيل هدف في معقل النادي أمام البطل، انظروا لسعادته وسعادة اللاعبين والمشجعين، كان فوزاً مهماً. واحتفل برجوين بوضع يده على وجهه وشبك أصابعه وعلق: «هذه طريقة احتفالي عندما ألعب فيفا مع أصدقائي، حققت حلمي باللعب في الدوري الإنجليزي وتسجيلي هدف في أول مشاركة شيء مذهل».

وينافس ليفربول في سجله القياسي هذا الموسم فريق درجة أولى يدعى جيرسي بولز، فقد فاز هذا الفريق في جميع مبارياته ال 23 على التوالي ويتصدر بفارق 21 نقطة عن وصيفه متفوقاً على ليفربول الذي فاز 24 مرة وتعادل مرة واحدة في 25 مباراة. ويلعب جيرسي في جزيرة على بعد 85 ميلاً في الساحل الجنوبي لإنجلترا يقطنها 100 ألف نسمة فقط، وكان الفريق يلعب في دوري مع فرق جيرانه في جزر فوكلاندز وجويرنسي وألديرني منذ 1905 لكن بعد رفض طلبه بعضوية يويفا عام 2018 سار على خطى جويرنسي في 2011 ودخل نظام الدوري الإنجليزي ويعلق رئيس النادي لو فيفر: «توقعنا أن يكون أداء الفريق جيداً لكن بصراحة لم نكن نتوقع هذا الجنون ! نحن على قمة دوري الدرجة الأولى وفي أعلى الشجرة يوجد الدوري الممتاز ولا أحد يمنعنا من الوصول إليه لذا بمقدورنا أن نحلم ونحلم».



سولشار يثق بقدرة مارسيال التهديفية



أكد أولي سولشار مدرب مانشستر يونايتد أنه واثق بقدرة لاعبه الفرنسي أنطوني مارسيال على استعادة لمسته التهديفية مبينا أن المهاجم الفرنسي يمنح ناديه كل شيء سواء على أرض الملعب أو خلال التدريبات.

وأحرز مارسيال (24 عاماً) 12 هدفاً في جميع المنافسات خلال الموسم الحالي الذي عانى فيه الإصابات وأحرز هدفا وحيدا في آخر ست مباريات، بينما يواجه يونايتد صعوبات من أجل التهديف في ظل غياب مهاجمه ماركوس راشفورد الذي يعاني متاعب في الظهر.

وقال: يمنحنا كل شيء طلبنا منه اللعب وشارك أساسيا في آخر ثماني مباريات وركض ربما بواقع 20 في المئة أكثر مما كان يفعل عندما وصلت إلى هنا. سنقدم له مزيداً من الدعم وسنمنحه الراحة التي يستحقها.. طلبنا منه اللعب بصورة زائدة عن الحد خاصة خلال إصابة ماركوس. أعرف أنه مرهق، لكنه رغم ذلك لم يتغيب عن أي تدريب. وهو يتدرب وجاهز لكل مباراة ولذا أنا سعيد به.

وأحرز راشفورد 19 هدفا في جميع المنافسات قبل تعرضه للإصابة في حين أضاف ميسون جرينوود خريج الأكاديمية عشرة أهداف.