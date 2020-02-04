206 مشاركين في «طيران الإمارات للآداب» اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك في الدورة الثانية عشرة من مهرجان طيران الإمارات للآداب التي تنطلق اليوم 206 من الكتّاب والمفكرين والمبدعين من أكثر من 43 دولة، ومجموعة كبيرة من المواهب المحلية.

ويعمل المهرجان على بث جلسات مختارة مباشرة لأول مرة إلى ما يقرب من 100 ألف طالب في 284 مدرسة في أنحاء الإمارات.

ويتميز برنامج المهرجان لهذا العام بالعديد من الفقرات والجلسات المخصصة ليوم التعليم الذي يحضره طلبة المدارس، وتعد زيارات الكتاب للمدارس أبرز تلك الفعاليات.

وتقام فعاليات المهرجان على مدار ستة أيام في إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي بالشراكة مع هيئة دبي للثقافة والفنون، واعتنى برنامج هذه الدورة بأكثر القضايا إلحاحاً في عصرنا إذ سيلقي أشهر الكتاب والمفكرين والمبدعين والمتحدثين الضوء على ما نعايشه ونعانيه ونتطلع إليه .

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وقالت أحلام بلوكي مديرة المهرجان: إن المهرجان هو المكان المنشود لكافة أفراد الأسرة وكافة الشرائح العمرية والثقافية الذين يأتون لمعرفة آخر الأفكار والمواضيع التي يتداولها العالم وللتعلم وتثقيف الذات واستكشاف أفكار جديدة وإطلاق العنان للخيال والمشاركة الفعالة وإثراء المشهد الثقافي والأدبي بأفكار خلاقة ووجهات نظر جديدة، وحرصنا على أن تتناول الدورة الحالية أهم القضايا التي نعايشها كالتغير المناخي وقضايا البيئة والحياة المستقرة والجوانب الروحانية واستكشاف الفضاء وقصص البطولة وأعظم التحديات التي تواجه حياة المستقبل، وكل ما يعلمنا كيف نصنع مجتمعاً متضامناً متسامحاً سعيداً، إلى جانب جلسات في مجالات الأدب المختلفة.. الكوميديا والرومانسية وأدب الجريمة والتاريخ وغير ذلك الكثير.

ومن أبرز المشاركين في المهرجان رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، المستكشف رانولف فينيس وعالمة الفضاء الدكتورة ماغي آدرين-بوكوك، وهناك نخبة من الكتاب الروائيين مثل مؤلف «مشروع روزي» غريم سيمسيون ومؤلف «قتل ايف» لوك جينينغز وكاتبي أدب الجريمة جو نيسبو ولينوود باركلي.

وتستعد طيران الإمارات، لإطلاع رواد المهرجان على دورها في إكسبو دبي، من خلال فعاليات تتضمن تجارب تفاعلية مع الزوار، تعرفهم إلى أجنحة المعرض العالمي المختلفة، وسوف يستمتع الأطفال بالأنشطة الإبداعية عبر قراءة رواياتهم المفضلة ومطالعة كتيب طيران الإمارات «Fly With Me Animal Toys» الذي يتضمن أنشطة خاصة بإكسبو دبي. كما سيتضمن جدار التلوين الكبير في منطقة الأطفال، تصاميم فنية حصرية من إبداع الفنان الإماراتي عبد الله لطفي. وتقدم هذه التصاميم تصوراً مرئياً ل«أعظم معرض في العالم»، بما في ذلك جناح طيران الإمارات وإحدى طائرات الإمارات المزينة بشعار المعرض.

وسوف يظهر على لوحات خاصة موقع معرض إكسبو 2020 دبي، مع التركيز على جناح طيران الإمارات. كما سيتاح أمام الزوار فرصة للمشاركة في مسابقة تفاعلية والفوز بقسائم من اختيارهم، لدخول مرافق ترفيهية في دبي، بالإضافة إلى سوار إكسبو.«وام»