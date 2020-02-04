«تنفيذي رأس الخيمة» يناقش الحاجة إلى السكن حتى 2040



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة اجتماعه الاعتيادي برئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، استعرض خلاله الموضوعات المدرجة على جدول أعماله المرتبطة بشؤون الشراكة المحلية الاتحادية، وتقارير لجان عمل المجلس، وتعزيز المنظومة التشريعية، ومشاريع الاستدامة البيئية، وتطوير الخدمات وآليات العمل الحكومي.

فقد استمع المجلس إلى العرض المقدم من برنامج الشيخ زايد للإسكان حول استشراف الحاجة للسكن في الدولة حتى عام 2040 مع التركيز على تحديد مخزون الأراضي في المستقبل، وتحديد الاحتياجات السكنية لإمارة رأس الخيمة، وتمت مناقشة التحديات الإسكانية واستراتيجيات التعامل معها في ضوء التنبؤات المستقبلية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية المتوقعة.

وأكد سمو ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي على ضرورة صياغة نظرة وإطار عمل شامل وبحوكمة رشيدة لتحقيق التكامل بين جميع الشركاء الاستراتيجيين للتعاطي مع مختلف جوانب الملف الاسكاني، الذي يرتكز على قسيمة الأرض وتمويل وبناء المسكن وتهيئة البنية التحتية.

ودعا إلى إيجاد حلول ابتكارية مبنية على التشاور والتعاون المستمر بين الشركاء، تراعي جميع المتغيرات والمحددات لمواجهة التحديات الاسكانية المستقبلية. كما قدم المجلس تصوراً بتكوين فريق عمل مشترك بين دائرة البلدية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان وتوفير كافة أوجه الدعم اللوجستي لتسهيل التواصل وتعزيز التنسيق بين الطرفين لتحقيق الأهداف المنشودة.

واطلع المجلس على التقرير المرفوع من دائرة الخدمات العامة حول تأثيرات الأمطار الأخيرة وجهود الاستجابة والاستراتيجيات المستقبلية الاستباقية لمواجهة واحتواء أية أضرار وتأثيرات محتملة، حيث أشاد المجلس بالاجراءات الفورية التي تم اتخاذها لمعالجة الأوضاع في المناطق السكنية والبنية التحتية والبيئة.

وأثنى المجلس في هذا السياق على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بصرف تعويضات مالية للذين تأثرت منازلهم جراء الأمطار، ووافق المجلس على إنشاء وحدة تنظيمية متخصصة في تصريف مياه الأمطار تتولى إعداد وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والمشاريع اللازمة للتعامل مع آثار الأمطار بكفاءة وفاعلية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المختصة.

(وام)