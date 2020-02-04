10 ملايين حضور فعاليات «دبي للتسوق» خلال 38 يوماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت الدورة ال 25 لمهرجان دبي للتسوق فعالياتها بنجاح كبير. وحقق المهرجان هذا العام أرقاماً مذهلة جعلته في مصاف مهرجانات التسوق الأكبر في العالم، وشهد الحدث خمسة أسابيع من التخفيضات، و38 يوماً من الفعاليات، و912 ساعة من الصفقات والحفلات والفعاليات والتجارب الاستثنائية.حضر فعاليات المهرجان، بما فيها الترفيهية وأنشطة العلامات التجارية وأسواق المهرجان والحفلات الغنائية وغيرها، أكثر من 10 ملايين شخص على مدى 38 يوماً (912 ساعة و54.720 دقيقة و3.283.200 ثانية). واستضافت دبي خلال الدورة ال 25 لمهرجان دبي للتسوق 3.847 فعالية، منها 2.059 فعالية مجانية، وشارك 440 فناناً خلال هذه الفعاليات، منهم 197 فناناً ترفيهياً متجولاً. وشهد المهرجان تخفيضات مذهلة على 1000 علامة تجارية في 4000 متجر، بالإضافة إلى 28 صفقة، ضمن مفاجآت مهرجان دبي للتسوق، والتي قدمت صفقة حصرية في متجر واحد ليوم واحد، وتم الكشف عن هذه الصفقات قبل 24 ساعة من توفرها.

كوكب آخر

كان عشاق الموسيقى على موعد مع 183 حفلاً غنائياً خلال المهرجان، منها 167 حفلاً مجانياً، وطربت الجماهير الحاضرة خلال هذه الحفلات الغنائية على أنغام 10.490 أغنية. ومن أبرز الأغنيات التي شهدها المهرجان أغنية «دبي كوكب آخر»، والتي أداها سندباد الأغنية العربية راشد الماجد بمناسبة الدورة ال 25 لمهرجان دبي للتسوق، وتعد هذه الأغنية امتداداً لأغنية «دبي دانة الدنيا».

وتألقت الدورة ال 25 من المهرجان من حيث حجم الجوائز التي قدمتها، وبلغت قيمتها أكثر من 50 مليون درهم، فاز بها 8818 شخصاً، تغيرت حياة معظمهم على إثرها. وشملت الجوائز 87 سيارة، و3.096 جائزة ذهبية، بالإضافة إلى مبالغ نقدية وغيرها من الجوائز.

أجمل اللحظات

شهدت دورة هذا العام إضافات تفاعلية مشوقة، ومنها تحدي هاشتاج #DSFturns 25، وهي مسابقة تحتفي بالزوار والمقيمين والذين يجعلون من كل دورة من المهرجان تجربة لا تنسى، وهدفت المسابقة تشجيع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة أجمل اللحظات التي عاشوها خلال المهرجان، وقد حققت المسابقة 26 مليون مشاهدة على تطبيق «تيك توك» وحده. ومن بين الإضافات هذا العام، سلسلة الأسواق التي احتفت بمسيرة مهرجان دبي للتسوق التي انطلقت في العالم 1996. وغمرت هذه الأسواق المجانية زوارها بأجواء مفعمة بالحياة، وشارك فيها 256 كشكاً و66 عربة طعام.

واكتملت الأجواء الاحتفالية مع عروض الألعاب النارية اليومية، والتي شملت 119 عرضاً على مدى 38 يوماً، واستمرت ل 357 دقيقة في عدد من الوجهات، منها «ذي بوينت»، السيف، «لامير»، «ذا بيتش»، برواز دبي، ودبي فستيفال سيتي مول.