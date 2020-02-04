انطلاق منتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

انطلقت، أمس، أعمال وفعاليات النسخة ال٢١ من منتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي، الذي تنظمه هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في منتزه الصحراء، ويستمر حتى السادس من فبراير/‏ شباط الجاري، بمشاركة 158 خبيراً، ومختصاً، وباحثاً، وأكاديمياً، من 14 دولة.

ويناقش المشاركون على مدار أربعة أيام موضوعات رئيسية عدة، يستعرضون خلالها مقدمة واسعة للإدارة البحرية والساحلية، بما في ذلك المجموعات الرئيسية من أنواع المرجان والسلاحف وأسماك القرش والثدييات البحرية وأشجار القرم والأعشاب البحرية، وكذلك المشكلات الحالية التي تواجه هذه البيئات، ومصائد الأسماك، وتربية الأحياء المائية، والتلوث، والبلاستيك، والتسربات النفطية، والتغيّر المناخي.

أما الموضوع البيطري فسيعكس الموضوع العام للمنتدى، للمساهمة في القضايا الإقليمية المتعلقة بالثدييات البحرية، والسلاحف البحرية والطيور البحرية، إضافة إلى مناقشة المخاوف بشأن صحة الحيوان نتيجة للتسرّبات النفطية، وضربات القوارب، وتلوث البلاستيك والمعادن الثقيلة.

وقالت هنا سيف السويدي رئيس الهيئة: يشكل دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، المتواصل لنا، دوراً كبيراً في تحقيق أعلى مستويات النجاح والتميز، حيث نستند في خططنا واستراتيجيتنا في الهيئة إلى رؤى وتوجيهات سموه، التي تعتبر نبراساً لنا نهتدي من خلاله لتحقيق ما نصبو إليه.

وتتجلّى أهمية المنتدى في كونه محطة لقاء وتفاعل الخبراء والمختصين من مختلف بلدان العالم، وفرصة لتبادل الآراء والمعلومات والخبرات، والنقاش وطرح الأفكار والمقترحات والمبادرات، بما يسهم في صون التنوع الحيوي والبيئي، ويساعد في معرفة أوضاع وطبيعة الحياة الطبيعية في دولة الإمارات بشكل خاص، ومنطقة شبه الجزيرة العربية بشكل عام.