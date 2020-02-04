ورش تفاعلية تثري «كوميك كون» في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعود معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة «كوميك كون» إلى دبي حاملاً في جعبته الكثير من المفاجآت لعشّاق الكوميك والمبدعين ومحبي الفنون، وتشهد الدورة التاسعة لأكبر مهرجان لثقافة البوب الشعبية برنامجاً حافلاً بورش العمل الترفيهية، وتتاح الفرصة للزوّار للقاء تسعة من أهم فناني الكوميك في العالم، كما تتاح لهم الفرصة لاستكشاف عالم غني بالابتكار والخيال والألوان لتصميم إبداعاتهم الفنية خلال المهرجان.

تقام الدورة التاسعة للمعرض خلال الفترة بين 5 و7 مارس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيف مجموعة من أبرز فناني الكوميك الذين عملوا على أكبر المشاريع مع «دي سي» و«مارفل» و«ديزني» وغيرها الكثير. ويقدّم المهرجان عدداً من ورش العمل التفاعلية، والتي تتيح الفرصة للزوّار للاطلاع على مجموعة من الأعمال الفنية والبوسترات والمنحوتات الأصلية.

ويكشف المعرض عن لجنة تحكيم فنون تقليد الشخصيات الكرتونية «كوسبلاي»؛ وتتكون من ماريانا أوليفيرا فان دين بوس (ري سوزوكي) وفانج فانج لي (كارو ليلي)، لاختيار الشخص الذي سيمثل الإمارات في القمة العالمية لفنون كوسبلاي «وورلد كوسبلاي سمت». تتاح الفرصة هذا العام لعشّاق ثقافة البوب الشعبية ومحبي الفنون للقاء عدد من الفنانين المشهورين خلال ورش عمل مخصصة، ومنهم سام دي لا روسا، وجيريمي كلارك، ودي. مايكل واتكنز، ورودني راموس، ومصطفى موسى.