القطامي يفتتح معرض «ميدلاب الشرق الأوسط»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



افتتح حميد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي رسمياً، أمس، الدورة التاسعة عشرة من معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط، ثم تجول في أروقة المعرض، الأضخم للمختبرات الطبية على مستوى المنطقة.

ويستعد أضخم معرض ومؤتمر للمختبرات الطبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميدلاب الشرق الأوسط 2020 الذي يقام من 3 إلى 6 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي، لاستقبال نحو 25800 شخص متخصص في مجال المختبرات الطبية وأكثر من 600 شركة عارضة من 135 دولة على امتداد أيام المعرض.

وفي هذه المناسبة، قال توم كولمان، مدير المجموعة لمعرض ميدلاب، إنفورما ماركيتس للرعاية الصحية: «نركز في دورة العام الحالي على الابتكار والتكنولوجيا وسبل الاستفادة منهما بشكلٍ فاعل ودمجهما مع التجارب الرائدة لأفضل الخبرات في مجال الطب المخبري من خلال سلسلة من الجلسات التعليمية متعددة التخصصات».

تأتي أهمية إقامة الدورة الجديدة من المعرض في وقت كشفت فيه شركة «وايز جاي» للأبحاث والاستشارات عن أن قيمة سوق خدمات المختبرات الطبية «السريرية» في الشرق الأوسط وإفريقيا ستتجاوز 14 مليار دولار أمريكي عام 2023، مع توقعات النمو العالمي لهذا السوق إلى أكثر من 333 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

ونظراً لأهمية التقدم التكنولوجي ومساهمته الكبيرة في نمو قطاع المختبرات الطبية على المستوى الإقليمي، يقام المعرض تحت شعار «تطور علم التشخيص المستقبلي».