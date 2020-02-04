«صيد الثعالب» تُطيح عصابة قبل سرقة 4 مليارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي، عن القبض على عصابة من تسعة أفراد، أفارقة، في عملية أطلق عليها «صيد الثعالب»، تخصصت بالنصب والاحتيال الإلكتروني عالمياً، وتدير أعمالها عبر 81 شركة وهمية، في 18 دولة، إذ عمدت إلى سرقة الضحايا بإيهامهم بالحصول على وظائف، وانتحال صفة آخرين، وأجرت تحويلات مالية بقيمة 32 مليون درهم في أكثر من حساب بنكي.

وعثرت شرطة دبي في الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، على كميات هائلة من المعلومات عن أشخاص وشركات وحسابات بنكية وبطاقات ائتمانية، ومستندات توثق عمليات النصب وتفاصيل الاحتيال.

وتبين أن شرطة دبي، بالقبض على أفراد العصابة، أفشلت استيلاءهم على 64 مليون درهم، من 1126 بطاقة ائتمانية، سرقوا أرقامها السرية مسبقاً. كما أوقفوهم قبل التمكن من سرقة 4 مليارات درهم، عبر استهدافهم ل 800 ألف بريد إلكتروني.

وقال اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إن ضبط العصابة إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات شرطة دبي، في تعزيز الأمن والأمان والحفاظ على أموال الناس. لأنها تولي اهتماماً ملحوظاً في التصدي للنصب والاحتيال الإلكتروني المتنوع، لاسيما أن العصابات تعمد إلى تطوير أساليبها في ارتكاب تلك الجرائم، واستغلال أحدث التقنيات في عملياتها الإجرامية. مؤكداً أن المباحث الإلكترونية تتعامل مع التقنيات الحديثة بحرفية.

ووصف اللواء الخبير خليل المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي «صيد الثعالب» بالنوعية، لحرفيتها في التعامل مع العصابة، والإحكام والدقة في التخطيط، ما ساهم في نجاح العملية، والحيلولة دون سرقة 800 ألف بريد إلكتروني، وحماية 4 مليارات درهم من إمكانية استغلال العصابة لها. مشيداً بجهود فرق العمل في ضبط المتهمين والتصدي لهم، بتسخير أحدث التقنيات.

منصة ecrime

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وقال العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية إن أحداث القضية بدأت بمعلومات أمنية، عبر منصة ecrime تفيد بتعرف ضحايا العصابة، عبر مواقع التواصل، إلى أشخاص يدّعون الثراء، وأنهم على استعداد ليكونوا حلقة وصل في حصول الضحايا على وظائف، مؤكداً أنهم شكلوا فريق بحث وتحرٍّ، للوصول إلى هويتهم، والقبض عليهم في أسرع وقت، لما يشكلونه من خطر على الأشخاص والشركات والحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية. وأوضح أن المباحث الإلكترونية، تأكدت من صحة المعلومات، حيث تبين أن الضحايا حولوا مبالغ مالية لهؤلاء، لإتمام إجراءات توظيفهم، ليكتشفوا لاحقاً تعرضهم إلى احتيال إلكتروني بوظائف وهمية، تلقوها عبر البريد الإلكتروني تحتوي في الواقع على وثائق مزورة. لافتاً إلى أن مركز التحليل الجنائي والتحري التقني، تابع بحرفية عالية الحسابات الإلكترونية التي تعامل معها الضحايا، والتحري عن حسابات مواقع التواصل لأفراد العصابة.

وتابع أن «ساعات من العمل المتواصل قادت إلى الاشتباه في مجموعة من الموجودين داخل الدولة، أغروا الضحايا بالوظائف الوهمية، وبمراقبة حساباتهم البنكية وأماكن سكنهم وسياراتهم، تبين أنهم مدعو الثراء ماكرون، لا يملكون مُقتنيات مسجلة بأسمائهم، وكل الأسماء التي يتعاملون بها على مواقع التواصل الاجتماعي هي أسماء وهمية لآخرين».

كمين ودهم

وقال النقيب عبدالله الشحي، نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية «وصلت معلومة عن اعتزام أفراد منهم مغادرة الدولة، ما جعل أفراد التحريات يضعون خطة مُحكمة وتحديد ساعة الصفر، حيث تم القبض على تسعة من العصابة، أفارقة، في شقتهم، وضبطت هواتف نقالة وأجهزة حاسب آلي بكميات كبيرة حرزت فوراً».

وذكر أن شرطة دبي عثرت في الأجهزة الإلكترونية على كميات هائلة من المعلومات، عن أشخاص وشركات وحسابات بنكية وبطاقات ائتمانية، ومستندات توثق عمليات النصب وحوارات الاحتيال، وأيقنت أنها أوقعت بعصابة نصب واحتيال إلكتروني دولية، تتخفى تحت ستار الثراء والاستثمار، وتسعى إلى سرقة الضحايا بإيهامهم بالحصول على وظائف وهمية، وانتحال صفة آخرين. وبعد تحليل جميع البيانات، تبين أن العصابة تدير أعمالها عبر 81 شركة وهمية في 18 دولة.