شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال الدورة 57 حول الاستخدام السلمى للفضاء الخارجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت، اليوم الاثنين، بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا، أعمال الدورة 57 من اجتماعات اللجنة الفنية والعلمية الدولية للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجى والتى تستمر حتى منتصف شهر فبراير الجاري.

وذكر بيان لمقر الأمم المتحدة فى فيينا اليوم أن الاجتماعات ركزت على تبادل الخبرات ووجهات النظر حول الجديد فى أنشطة الفضاء الخارجى وكيفية تحقيق التنمية المستدامة طويلة الأجل فى هذا المجال الحيوى الواعد.

وأشار البيان إلى أن اليوم الأول من الاجتماعات الفنية والعلمية تضمن 4 عروض هامة لخبراء الفضاء من روسيا وإيطاليا حول التعاون الدولى فى مجال الفضاء الخارجى وعلوم الأرض.

وكان الدكتور علاء النهرى، نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء وعضو اللجنة الدولية للاستخدام السلمى للفضاء الخارجى التابعة للأمم المتحدة وتضم 77 دولة، قال إن مصر بصدد إطلاق 5 أقمار صناعية تجريبية متناهية الصغر "بيكو ستلايت" فى عام 2017، والتى تعتبر بداية صناعة الفضاء فى مصر.

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وأوضح أن مصر قد حصلت على منحة من دولة الصين لإنشاء مركز تجميع فضائى، سيتم من خلال تجميع أول قمر صناعى مصرى "إيجى سات"، وإطلاقه قريبا فى فترات لاحقة، معربا عن أملة فى قدرة مصر مستقبلا على إنتاج الأقمار الصناعية وصناعة مايقرب من 60% من مكوناته داخل مصر، وذلك حرصا على سرية الشفرة الخاصة بالقمر الصناعى وحرصا على سيطرة مصر الكاملة عليه وعدم فقده فى الفضاء كما حدث مسبقا.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية على هامش اليوم الثانى من المؤتمر الدولى الأول للاتجاهات المتقدمة فى علوم الأراضى، والذى تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام بمكتبة الإسكندرية، وتنظمه الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء مع جامعة الزقازيق، بالاشتراك مع مكتبة الإسكندرية، وبرعاية المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة isessco وصندوق دعم التكنولوجيا والابتكار stdf والاتحاد الدولى لعلوم الأراضى iuss والجمعية المصرية لعلوم الأراضى.