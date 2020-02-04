أكار: قمنا بالرد على "الهجوم الدنيء" لقوات النظام السوري

هطاي/ أوزر صارب/ الخليج 365
أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الإثنين، أن بلاده ردت على "الهجوم الدنيء" لقوات نظام بشار الأسد في إدلب، وأنه جرت محاسبتهم على كل قطرة من دماء الشهداء.
جاء ذلك في تصريح صحفي عقب تفقده برفقة عدد من القادة العسكريين لوحدات عسكرية على الحدود مع سوريا، وزيارته لجرحى الجنود الأتراك في مستشفى هطاي الحكومي.
وقال أكار "قمنا ونقوم بالرد على الهجوم الدنيء لقوات نظام بشار الأسد في إدلب وجرت محاسبتهم على كل قطرة من دماء شهدائنا".
وأشار إلى استشهاد 7 جنود وموظف مدني في هجوم قوات النظام السوري.
وشدد أكار على أن تركيا تسعى لضمان تحقيق وقف إطلاق النار ووقف نزيف الدماء في أسرع وقت، وتحقيق الاستقرار والسلام للأشقاء السوريين.
وأوضح أن تركيا قامت بما يترتب عليها بموجب تفاهمات سوتشي وأستانة بشأن سوريا، وأنهم يتطلعوا لأن تقوم الأطراف الأخرى أيضا بالإيفاء بمسؤولياتها.
وأكد أكار على ألا ينبغي لأحد أن يشك في قدرة تركيا على حماية حقوقها.
وأوضحت وزارة الدفاع التركية، في بيان، الإثنين، أن القوات التركية ردت فورا على مصادر النيران.
وأضاف البيان، أن النظام السوري أطلق النار ضد القوات التركية المُرسلة إلى المنطقة من أجل منع نشوب اشتباكات في إدلب، رغم أن مواقعها كانت منسقة مسبقًا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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