شكرا لقرائتكم خبر عن «وزير العدل»: لن نسمح لـ «تجار الديون» بالاستفادة من القرار الجديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، خلال برنامج “في الصورة” المذاع عبر فضائية “روتانا خليجية” أنه لن يتم السماح لمخالفي النظام وتجار الديون بالاستفادة من قرار إلغاء إيقاف الخدمات.

وشدد وزير العدل على أن قرار إلغاء إيقاف الخدمات لن يؤثر على تحصل الحقوق التي هي من اختصاص محكمة التنفيذ الأساسي.