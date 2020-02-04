مكافحة المخدرات تحبط تهريب أكثر من 3 ملايين قرص «أمفيتامين» (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت الفرق التابعة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات من إحباط تهريب (3.001.373) ثلاثة ملايين وألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعين قرص من مادة الأمفيتامين المخدر، مخبأة بطريقة احترافية داخل شحنة خضروات. وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي رصد الشحنة وضبطها والقبض على مهربيها، وهم اثنين من الجنسية السورية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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