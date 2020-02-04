دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مراجعة للحاسب Microsoft Surface Pro 7: وش الجديد؟ ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة مايكروسوفت حاسب Surface Pro 7 حيث أضافت إليه تحديثات طفيفة مقارنةً بالإصدارات السابقة، ومع ذلك، فإن هذه التحديثات الطفيفة تجعل من الحاسب المحمول جهاز 2 في 1 مخصص للمحترفين ومناسب لكافة الأعمال.

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إليكم مراجعة للحاسب Microsoft Surface Pro 7:

التصميم

أول شيء ستلاحظه مع تصميم هذا الجهاز هو استخدام الشركة أخيرًا لمنفذ USB-C بدلاً من Thunderbolt، ومع ذلك، فإن التصميم بشكل عام لا يختلف كثيرًا عن تصميم العام الماضي.

فلايزال الجهاز يأتي بسُمك 292 × 201 × 8.5 ملم ووزن 770 جرام، كما لا يزال الجهاز اللوحي يأتي بنفس تشطيبات الألمنيوم الأسود والفضي.

يتضمن الجهاز كاميرتين واحدة من الأمام وواحدة من الخلف بدقة 8 ميجابكسل مع وظيفة الـ Auto Focus وتدعم الكاميرا الأمامية ميزة Windows Hello. ويشمل الحاسب أيضًا قلم Surface Pen والذي يعمل بسلاسة واستجابة عالية.

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من الجانب الأيمن من الجهاز ستجد منفذ USB 3.1 من النوع A مع منفذ Surface Connect المغنطيسي للشحن إلى جانب منفذ USB-C، أما من الجانب الأيسر فستجد مقبس سماعة الرأس ومنفذ إدخال شريحة microSD.

الشاشة

لاتزال الشاشة أيضًا تأتي مشابهة لشاشة إصدار العام السابق مع تحديثات بسيطة، فهي تأتي بحجم 12.3 بوصة ودقة 2736 × 1824 بكسل بمعدل 267 بكسل لكل بوصة، مع نسبة أبعاد 3:2.

توفر الشاشة لمسة حادة وحيوية ومستجيبة للمس مثل الجيل السابق، كما أنها تغطي 102% من التدرج اللوني RGB وهذا من شأنه أن يعطيك تشبع لوني ممتاز للغاية. وعلاوة على ذلك، فإن نسبة السطوع بالشاشة تبلغ 395 nits، ويعتبر ذلك شيء مذهل يعطي للشاشة لمسة براقة أكثر.

من الأشياء التي تفتقر إليها هذه الشاشة هي وظيفة ضد الانعكاس الـ “anti-glare”، والتي كانت ستعطي نتائج أفضل إلى حد ما.

الأداء

من بين التغييرات التي أضافتها مايكروسوفت مع Surface Pro 7 هي المعالج، فقد استخدمت الشركة هذه المرة الجيل العاشر من شريحة Core i5-1035G4 أو i7-1065G7 رباعية النواة من إنتل، والتي لا توفر فقط أداءً محسّنًا عن المعالجات الأقدم، بل أنها تأتي أيضًا مجهزة بمعالج رسومات Intel Iris Plus الجديد المدمج.

يوجد أيضًا إصدار آخر من الجهاز بمعالج Core i3-1005G1 والذي يستخدم معالج رسومات UHD Graphics من إنتل.

والفرق كبير الذي ستلاحظه في الأداء مقارنةً بـ Surface Pro 6، هو أن المعالجات الأحدث توفر تحسينات في الأداء تصل إلى حوالي 20%، كما أنها أكثر كفاءة في كل مجال، سواء أكانت معادلات العرض ثلاثي الأبعاد أو تشفير الفيديوهات. جدير بالذكر أنه يمكنك الاعتماد على هذا الجهاز في مسائل تحرير الصور البسيطة.

ويوفر معالج الرسومات Iris Plus تحسينات هائلة كذلك، إذ انه قادر على تشغيل الألعاب بدقة 1080 بكسل بكل سلاسة وسرعة وبدون أي مشكلة.

يتم تشغيل الجهاز بواسطة نظام تشغيل Windows 10 Home، كما انه يدعم اتصال Wi-Fi 6: 802.11ax وتقنية Bluetooth Wireless 5.0.

أما عن السعة التخزينية، فيأتي الجهاز بذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت أو 8 جيجابايت أو 16 جيجابايت مع الذاكرة العشوائية LPDDR4x، مع ذاكرة داخلية SSD بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، ويمكن إضافة بطاقة ذاكرة خارجية كذلك.

البطارية

أما فيما يخص بالبطارية، فهي ستوفر لك 8 ساعات مع تصفح الإنترنت والاستخدامات اليومية والمهام البسيطة، وإذا قمت بالضغط على الجهاز مع الاستخدام، فستعطيك البطارية حوالي 5 ساعات.

السعر

يبدأ سعر حاسب Surface Pro 7 من 749 دولار أمريكي.

هذا الموضوع مراجعة للحاسب Microsoft Surface Pro 7: وش الجديد؟ ظهر على التقنية بلا حدود.