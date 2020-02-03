اخبار الخليج

تحديد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن موعد مباريات الجولة 26 من مسابقة الدوري، والتي ستشهد كلاسيكو الدور الثاني بين ضد .

ويستضيف ريال مدريد على ملعبه سانتياجو برنابيو، غريمه التقليدي نادي برشلونة، في الجولة 26 من مسابقة الممتاز.

وجاء موعد المباراة حسبما أشار الحساب الرسمي للدوري الإسباني عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يوم 1 مارس المقبل، في التاسعة مساءً بتوقيت إسبانيا.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 22 جولة حتى الآن، برصيد 49 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن برشلونة الوصيف الذي حصد 46 نقطة حتى الآن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا