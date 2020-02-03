تحديد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن موعد مباريات الجولة 26 من مسابقة الدوري، والتي ستشهد كلاسيكو الدور الثاني بين ريال مدريد ضد برشلونة.

ويستضيف ريال مدريد على ملعبه سانتياجو برنابيو، غريمه التقليدي نادي برشلونة، في الجولة 26 من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وجاء موعد المباراة حسبما أشار الحساب الرسمي للدوري الإسباني عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يوم 1 مارس المقبل، في التاسعة مساءً بتوقيت إسبانيا.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 22 جولة حتى الآن، برصيد 49 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن برشلونة الوصيف الذي حصد 46 نقطة حتى الآن.