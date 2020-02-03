شكرا لقرائتكم خبر عن «وزير العدل» يكشف دور جديد لمحاكم التنفيذ بشأن تحصيل الديون (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ناقش وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، قرار إلغاء إيقاف الخدمات وتبعاته على الدائن والمدين وردود الأفعال حول هذا القرار.
وقال وزير العدل، خلال استضافته في برنامج “في الصورة” إن الدائن له مجرد مال على المدين، وليس له أي حقوق اجتماعية أو أسرية أخرى.
وأضاف أن محاكم التنفيذ لديها الآن القدرة لتحصيل حق الدائنين، وفي العام الماضي وصلنا إلى 900 ألف طلب تنفيذ، والآن وصلنا بفضل الله إلى 3 أيام لإنهاء الطلبات.
وتابع “وزير العدل” أن هذا العام سيشهد تحولاً كبيراً جدا في قضاء التنفيذ سواء تحول رقمي كامل أو تحول إجرائي، وهدفنا هو تحصيل الحق وهو ما يتم بشكل اسرع.
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