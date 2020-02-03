شكرا لقرائتكم خبر عن القوات السورية تحرز تقدما جديدا شرق إدلب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن القوات السورية تمكنت من التقدم مجددا في محور سراقب شرق إدلب، وسيطرت على قرية النيرب الواقعة عند (أوتوستراد حلب – اللاذقية الدولي).
وأوضح المرصد وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أنه بذلك تكون قوات الجيش السوري قد وصلت لأوتوستراد (إم-4)، وتمكنت من تخطيه والوصول إلى قرية النيرب لتصبح على بعد نحو 8 كلم عن مدينة إدلب.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق اليوم، مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين، في قصف للقوات الحكومية السورية في إدلب شمال سوريا.
كما أعلن المرصد أن هناك تصاعد للاشتباكات على إدلب، منذ صباح اليوم الإثنين، حيث تم إطلاق 220 غارة لروسيا والنظام في إدلب، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها، ويذكر أن المرصد السورى لحقوق الإنسان، قد أكد فى وقت سابق أن نحو 200 آلية عسكرية تركية دخلت الأراضى السورية منذ الصباح، مشيرا إلى أن الأرتال العسكرية التركية تتوجه إلى منطقتى إدلب وحلب، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها
وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، مقتل 3 مدنيين، جراء قصف جوى استهدف بلدة سرمين بريف إدلب الشرقى، فى الوقت الذى قتلت امرأة جراء غارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية على مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، وأشار المرصد إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى، بعضهم في حالات خطرة.. وفق " العربية .نت "
على صعيد آخر، تواصل القصف عبر عشرات الغارات والبراميل المتفجرة على كل من سراقب وريفها وسرمين والنيرب وآفس وحاس وأماكن أخرى بريفي إدلب الشرقى والجنوبى الشرقى، وقصف روسي مكثف على مناطق متفرقة ضمن الريف الحلبى.
وأضاف المرصد أن الطائرات الروسية استهدفت محيط الرتل التركى بالقرب من قرية كفر حلب بريف حلب الجنوبي الغربى، وذلك أثناء مروره من المنطقة بعد دخوله الأراضى السورية صباح الأحد.
يذكر أن رتل عسكرى تركى كبير دخل إلى الأراضي السورية من معبر "كفرلوسين" وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها ، حيث كان المرصد ذكر فى وقت سابق أن 54 قتيلا سقطوا من قوات النظام، و40 من المسلحين فى اشتباكات مسلحة بريفي حلب وإدلب، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها، حيث شهدت مدينة حلب اليوم اشتباكات بين قوات النظام وجماعات مسلحة.
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