شكرا لقرائتكم خبر عن القوات السورية تحرز تقدما جديدا شرق إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن القوات السورية تمكنت من التقدم مجددا في محور سراقب شرق إدلب، وسيطرت على قرية النيرب الواقعة عند (أوتوستراد حلب – اللاذقية الدولي).

وأوضح المرصد وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أنه بذلك تكون قوات الجيش السوري قد وصلت لأوتوستراد (إم-4)، وتمكنت من تخطيه والوصول إلى قرية النيرب لتصبح على بعد نحو 8 كلم عن مدينة إدلب.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق اليوم، مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين، في قصف للقوات الحكومية السورية في إدلب شمال سوريا.