شكرا لقرائتكم خبر عن الملك عبدالله الثانى يزور القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الملك عبدالله الثانى، عاهل الأردن، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

ووفقا لوكالة الأنباء الاردنية، كان في استقبال الملك رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطى، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

واجتمع الملك عبدالله الثانى، باللواء الركن الحنيطي، واطلع على عدد من الأمور والقضايا التي تهم القوات المسلحة في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية.

كما التقى الملك عبدالله الثانى القائد الأعلى عددا من كبار ضباط القوات المسلحة، واستمع إلى إيجاز مفصل عن سير تنفيذ الخطط التي تهم القوات المسلحة على مختلف المستويات، والأهداف التي تسعى القيادة العامة لتحقيقها انطلاقا من مواكبة الحداثة والتجديد على الصعيد العسكري.

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وأبدى الملك ارتياحه الكبير لمستوى جاهزية تشكيلات ووحدات القوات المسلحة، مؤكدا جلالته اعتزازه بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو القوات المسلحة وبالمستوى المتميز الذي وصلت إليه إعدادا وتسليحا وتدريبا.

كان مارتن جريفيث المبعوث الخاص الأممي لليمن وليز جراندي منسقة الشئون الإنسانية الأممية والطاف موساني ممثلة منظمة الصحة العالمية في اليمن، رحبوا بتدشين الجسر الطبي الجوي الذي نقل المجموعة الأولى من المرضى اليمنيين الذين يحتاجون لمساعدة طبية متخصصة من اليمن إلى الأردن.

وأوضح المسؤولون الأمميون الثلاثة، في بيان مشترك صدر اليوم الاثنين، أن اليوم شهد المرحلة الأولى لعملية الجسر الجوي الطبي التي تم خلالها نقل عدد من المرضى ومرافقيهم من صنعاء إلى عمان، من أصل مجموعة أولية مؤلفة من 30 شخصا.

وذكر البيان أن منظمة الصحة العالمية تتعاون مع سلطات الصحة العامة والسكان المحلية لتنسيق هذه الرحلات الجوية والتي تعتبر جزءاً من المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في اليمن والتي تتضمن دعم القطاع الصحي اليمني.

وأعربت الأمم المتحدة عن امتنانها للبلدان المضيفة وهي مصر والأردن والسعودية لجهودها الإنسانية، وقالت إن تعاون والتزام كل من الحكومة اليمنية وسلطات صنعاء ساهم في جعل العملية ممكنة.