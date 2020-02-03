سلطنة عمان والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون العسكرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع العمانى بدر بن سعود بن حارب البوسعيدى، اليوم مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية الفريق أول كينيث أف. ماكينزي، الذى يزور سلطنة عمان حالياً.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الجانبين بحثا سبل تعزيز مجالات التعاون العسكرى بين البلدين، وعددا من الأمور ذات الاهتمام المشترك
وأكد ماكينزى خلال اللقاء تقدير بلاده للدور البارز الذى تضطلع به سلطنة عمان في مختلف القضايا الإقليمية، مشيدا بالجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر ومد جسور التعاون والصداقة مع مختلف بلدان العالم، مثمنا التعاون العسكرى القائم بين البلدين وحرص بلاده على مواصلة وتعزيز التعاون.
فى شأن عمانى مختلف، كانت سلطات الطيران المدني في عُمان قررت تعليق جميع الرحلات بين السلطنة والصين ابتداء من اليوم، يذكر أن خارطة انتشار فيروس كورونا عالميا شملت 26 دولة، حيث وصلت أعداد الوفيات بفيروس الكورونا فى الصين لنحو 259 حالة ووصلت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 12 ألفا داخل الصين و150 خارجها وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاج لها
وكانت السلطات الصينية بثت مقطع فيديو أكدت انه لتعافى 20 مريضًا وخروجهم من المستشفى بطريقة مثيرة، بعدما قالت إنهم تعافوا تمامًا من فيروس كورونا، حسبما موقع " العربية نت
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