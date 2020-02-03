البرهان يوجه بإجلاء عاجل للسودانيين من "ووهان" الصينية

الخرطوم / الخليج 365

وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، الإثنين، بإقامة جسر جوي عاجل، لنقل مواطني بلاده، من مدينة ووهان الصينية إلى الخرطوم، على خلفية انتشار فيروس "كورونا".

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة، اطلعت عليه الخليج 365.

وشدد البرهان على ضرورة أن "تُنفذ العملية بسرعة وبتنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارتي الصحة، والخارجية، وسلطات الطيران المدني".

وطالب رئيس مجلس السيادة، وزارة الصحة، باتخاذ كافة الترتيبات والاحتياطات اللازمة، لاستقبال العائدين بصورة لائقة.

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ويتواجد عشرات الطلاب السودانيين في الصين، إضافة إلى تجار ومقيمين، لكن لا توجد أرقام رسمية لعددهم.

وأدى تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ في الصين إلى إصابة أكثر من 17300 شخص على نطاق عالمي.

وفيروس كورونا ظهر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في سوق بولاية ووهان (وسط)، لينتشر في 3 بلدان آسيوية أخرى؛ هي اليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية.

ويتشابه فيروس كورونا في أعراضه مع مرض الالتهاب الرئوي، وتشمل أعراضه الحمى ومشاكل التنفس، ويشبه نظيره الذي يتسبب بالمتلازمة التنفسية الحادة "سارس".

وتسبب ظهور فيروس كورونا الجديد بالصين بحالة رعب سادت العالم أجمع، خاصة بعد مطالبة منظمة الصحة العالمية بالاستعداد لحالات إصابة بالفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.