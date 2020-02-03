ليبيا.. السراج يبحث مع وفد أمريكي إصلاح المؤسستين العسكرية والأمنية

ليبيا/ جهاد نصر/ الخليج 365

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، الإثنين، مع وفد مؤسسة "جونز" الأمريكية، سبل إصلاح وتطوير المؤسستين العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب في ليبيا .

وخلال لقاء في العاصمة طرابلس مع وفد المؤسسة الخاصة بالاستشارات العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب، تحدث السراج عن "أهمية تعزيز برامج الشراكة مع مؤسسات الدول الصديقة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، المرتبطة مع ليبيا بتحالف استراتيجي لمكافحة الإرهاب"، حسب بيان لمكتب السراج.

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وتواجه ليبيا تحديات عسكرية وأمنية، في ظل ما تشهده من صراع مسلح، حيث ينازع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الحكومة المعترف بها دوليًا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وأفاد البيان بأنه تم إطلاع السراج على نتائج لقاء الوفد الأمريكي، فور وصوله الأحد، مع مسؤولين ليبيين، والتصور المشترك لإصلاح وتطوير المؤسستين العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب في ليبيا.

والخميس الماضي، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، إنشاء هيكل جديد للشرطة الليبية، بهدف تطوير أدائها، وذلك بالتعاون مع كل من الحكومة والبعثة الأممية لدى ليبيا والاتحاد الأوروبيالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.