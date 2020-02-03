العراق.. رئيس الحكومة المكلف يتعهد بتلبية مطالب الحراك الشعبي

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، الإثنين، بتلبية مطالب الحراك الشعبي، وتشكيل حكومة من الكفاءات، والتهيئة لإجراء انتخابات مبكرة.

جاء ذلك خلال لقائه ببغداد مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، وفق بيان صادر عن مكتب علاوي، اطلعت عليه الخليج 365.

ونقل البيان عن علاوي تأكيده، خلال اللقاء، على "تنفيذ مطالب المتظاهرين، وتشكيل حكومة كفاءات قادرة على إدارة البلاد في هذا الظرف الحساس، والتهيئة لانتخابات نزيهة تلبي طموحات العراقيين".

من جانبها، قدمت بلاسخارت التهنئة لعلاوي بتكليفه بمهمة تشكيل مجلس الوزراء الجديد، متعهدة بتقديم البعثة الأممية كامل الدعم للحكومة المرتقبة، وفق ما ورد في البيان.

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والسبت، كلف رئيس العراقي برهم صالح، وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، بتشكيل الحكومة الجديدة، وأمامه مهلة 30 يوماً لتقديم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان لمنحها الثقة.

لكن علاوي لا يحظى بدعم الحراك الشعبي، الذي يدعو إلى اختيار رئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة مسبقاً وبعيد عن تبعية الأحزاب ودول الخارج وخاصة إيران.

وأجبر الحراك حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/ كانون أول الماضي، ويصر على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق منظمة العفو الدولية وتصريحات للرئيس العراقي برهم صالح.

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