البحرية الإسرائيلية تعتقل 3 صيادين قبالة شواطئ غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365



اعتقلت قوات من سلاح البحرية الإسرائيلي، الإثنين، ثلاثة صيادين فلسطينيين أثناء عملهم في بحر قطاع غزة.

وقال نقيب الصيادين في القطاع نزار عياش، لمراسل الخليج 365، إن "البحرية الإسرائيلية اعتقلت 3 صيادين في عرض البحر قبالة شاطئ مدينة خانيونس جنوبي قطاع، دون مخالفتهم لمساحة الصيد المسموح بها (15 ميلا بحريا)".

وذكر أن القوات الإسرائيلية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قارب الصيادين قبل أن تعتقلهم وتصادر القارب.

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ولم يصدر بيان عن الجيش الإسرائيلي حول الحادثة.

ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة، إن قوات البحرية الإسرائيلية تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتصيب وتعتقل عددًا منهم بذريعة تجاوزهم منطقة الصيد المسموح بها.

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