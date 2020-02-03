نتنياهو والبرهان يتفقان على تعاون يقود لتطبيع علاقات إسرائيل والسودان

زين خليل / الخليج 365

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، الإثنين، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في أوغندا، واتفقا على "بدء تعاون يقود نحو تطبيع العلاقات بين البلدين".

جاء ذلك وفق ما نشره الحساب الرسمي لمكتب نتنياهو على موقع "تويتر".

وبحسب المصدر ذاته، جرى اللقاء بين نتنياهو والبرهان في مدينة عنتيبي، بدعوة من الرئيس الأوغندي يوري موسفيني.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "يعتقد نتنياهو أن السودان يمضي في اتجاه جديد وإيجابي، وقد عبر رئيس الوزراء (نتنياهو) عن رأيه هذا لوزير الخارجية الأمريكي (مايك بومبيو)"، دون تحديد تاريخ ذلك.

وتابع: "يريد البرهان مساعدة بلاده في القيام بعملية تحديث من خلال إخراجها من العزلة ووضعها على خارطة العالم".

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وتوجه نتنياهو بالشكر للرئيس الأوغندي موسفيني على مساعدة إسرائيل في "جهودها لتكثيف التعاون مع دول إفريقية"، مضيفاً "هذا أمر ذو قيمة كبيرة لإسرائيل ونقدره بعمق".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء الإثنين، عن مصدر إسرائيلي لم تسمه، أن "لقاء نتنياهو والبرهان يمكن أن يقود لمرور الرحلات الجوية الإسرائيلية فوق السودان".

وقالت الصحيفة، إن نتنياهو كان قد صرح بعد استئناف العلاقات مع تشاد في يناير/كانون الثاني 2019، بأنه يسعى لإقناع السودان وتشاد بالسماح للطائرات الإسرائيلية بالتحليق عبر إفريقيا إلى البرازيل، وهو المسار الذي سيقلص مدة الرحلات الجوية بنحو 3 ساعات.

وكان نتنياهو قد صرح قبيل مغادرته مطار "بن غوريون" في مدينة تل أبيب، بأن "إسرائيل تعود إلى إفريقيا الكبيرة، وهناك تطور في العلاقات على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني"، وفق القناة.

وأضاف: "آمل في نهاية هذا اليوم، أن أعود بأخبار جيدة لإسرائيل"، دون توضيح.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.