شنطوب: تركيا تحترم سيادة جيرانها لكنها سترد على الإرهاب

أنقرة/ الخليج 365

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الإثنين، إن بلاده تحترم سيادة أراضي جيرانها، لكنها في المقابل سترد على الهجمات الإرهابية التي تستهدفها.

وفي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أضاف شنطوب تعليقا على استشهاد عسكريين ومدنيين أتراك في هجوم للنظام السوري على إدلب، أن "تركيا تحترم سيادة أراضي الدول المجاورة، لكنها لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هجمات بؤر الإرهاب التي تتغدى على عدم الاستقرار في حدودنا الجنوبية، والتي تستهدف البلاد والمواطنين".

وأردف: "شرعية الخطوات المستندة إلى القانون الدولي ووجودنا في المنطقة لا جدال فيهما، تركيا تحترم دائما اتفاقياتها ووعودها، وبالنسبة لها مكافحة الإرهاب الذي تعتبره عدوا للإنسانية، مبدأ أساسي".

وتابع: "عزمنا حاسم وقدرتنا كاملة على مكافحة الإرهاب (..) موقفنا من أولئك الذين يرون في الإرهاب وسيلة للصراع والتفاوض لن يتغير".

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وأفاد قائلا: "مكافحة الإرهاب مسؤوليتنا تجاه شعبنا، ودين في أعناقنا لشهدائنا، وواجبنا الرئيسي تجاه الأجيال القادمة. تركيا سترد على الهجمات التي تستهدفها بالمثل، وستدحرها".

واستشهد 5 جنود أتراك و3 مدنيين، الإثنين، جراء قصف مدفعي مكثف للنظام السوري في محافظة إدلب، بحسب ما ذكره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، الإثنين، أن القوات التركية ردت فورا على مصادر النيران.

وأضاف البيان، أن النظام السوري أطلق النار ضد القوات التركية المُرسلة إلى المنطقة من أجل منع نشوب اشتباكات في إدلب، رغم أن مواقعها كانت منسقة مسبقًا.



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