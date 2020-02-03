المغرب يبدأ خطة لتمويل مشاريع الشباب والشركات الصغرى

الرباط/ أحمد بن الطاهر/ الخليج 365

أعلنت الحكومة المغربية، بدء العمل ببرنامج جديد لدعم وتمويل المقاولات (الشركات) الصغرى والمتوسطة والشباب الحاملين للمشاريع، ابتداء من الثلاثاء.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية مشتركة لوزير المالية المغربي محمد بنشعبون، ومحافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري، بالعاصمة الرباط.

وقال "بنشعبون" خلال الندوة وتابعتها الخليج 365: "سنرصد مبلغ 8 مليارات درهم (832 مليون دولار)، منها ملياري درهم (208 مليون دولار)، لدعم مشاريع الشباب في الأرياف.. غدا سنشرع في تنفيذ بنود الاتفاقيات.

وتبلغ نسبة الفائدة المحددة على قروض المشاريع 2 بالمئة، بحسب المسؤول المغربي؛ "بينما ستبلغ نسبة الفائدة في الأرياف 1.75 بالمئة".

وفي نوفمبر/ تشرين أول الماضي، قالت مندوبية التخطيط في البلاد (حكومية) إن "بنية الشركات بالمغرب، تتكون من 93 بالمئة شركات صغيرة جدا وصغيرة ومتوسطة، في حين تمثل الشركات الكبرى 7 بالمئة".

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بينما قال محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، إن الهدف من البرنامج الجديد، هو تمويل مشاريع 13 ألف شركة صغرى ومتوسطة، وتوفير 27 ألف فرصة عمل جديدة.

وزاد: "سيمتد العمل بالبرنامج لثلاث سنوات، ويمكن تمديده إن تحققت الأهداف".

والإثنين الماضي، ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، حفل تقديم "البرنامج المندمج لدعم وتمويل الشركات" وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة به.

وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، انتقد العاهل المغربي، القطاع البنكي في البلاد، وقال إنه "ما يزال يعطي أحيانا، انطباعا سلبيا لعدد من الفئات، وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون".

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