وزير الدفاع التركي: أخطرنا روسيا بتحركات قواتنا مسبقا بإدلب

هطاي/ الخليج 365

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار:

- أبلغنا الجانب الروسي بتحركات قواتنا في إدلب في الساعة 16.13 الأحد وأكدنا ذلك مرة أخرى في الساعة 22.27

- رغم كافة التدابير هذه، تعرضت قواتنا لإطلاق نار من جانب النظام السوري في الساعة 01.13 ليلا

- قصفنا 54 هدفا تابعا للنظام السوري، وجرى تحييد 76 جنديا من قوات النظام حتى الآن

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الإثنين، إنه جرى إخطار الجانب الروسي بتحركات القوات التركية في إدلب، الأحد، قبل أن تتعرض لهجوم من قبل النظام السوري.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع مع قادة الوحدات، على الحدود مع سوريا، في مركز العمليات المعني بإدراة أنشطة القوات التركية في منطقة "خفض التصعيد" بإدلب.

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وأضاف أكار: "زملاؤنا أبلغوا المعنيين في الجانب الروسي بتحركات قواتنا بإدلب في الساعة 16.13 أمس (الأحد) وأكدوا ذلك مرة أخرى في الساعة 22.27".

وأردف: "رغم هذا التواصل وعمليات الإبلاغ (للجانب الروسي) وكافة التدابير المتخذة، تعرضت قواتنا لإطلاق نار من جانب النظام السوري في الساعة 01.13 ليلا".

ولفت أكار إلى أن القوات التركية قصفت 54 هدفا تابعا للنظام السوري، و"جرى تحييد 76 جنديا من قوات النظام حتى الآن، وفق معلومات حصلنا عليها من مصادر متعددة".

وتابع: "اتخذنا ونتخذ كافة التدابير في إدلب، والقوات المسلحة التركية، تؤدي كافة المسؤوليات الملقاة على عاتقها على أتم وجه".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.