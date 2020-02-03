الأهلي يفقد دي سوزا ثلاثة أسابيع

صحيفة الخليج الالكترونية أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها محترف الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي البرازيلي جوزيف دي سوزا عن إصابته بتمزق جزئي من الدرجة الثانية في الأوتار والأربطة خلف الركبة، وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة (3) أسابيع، من تاريخ الإصابة، قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الأول، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي الأهلي اليوم الاثنين.

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