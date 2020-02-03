تين كات يقود تدريبات الاتحاد

صحيفة الخليج الالكترونية

رد الهولندي هينك تين كات مدرب الاتحاد، على شائعات رحيله عن العميد بالساعات القليلة الماضية، بالإشراف على تدريبات الفريق اليوم الإثنين.

وغاب تين كات عن مران الفريق أمس الأحد، وترددت أنباء عن نيته العودة للتدريب في الإمارات، بعد حضوره لمباراة الوحدة أمام الجزيرة ضمن منافسات دوري الخليج العربي للمحترفين.

لكن عودة تين كات لقيادة مران الاتحاد، اليوم الإثنين، أغلقت الباب أمام الأخبار المتداولة حول مغادرته.

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ويستعد الاتحاد لمباراة التعاون المقررة يوم الأربعاء المقبل في الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد، أكد أن تين كات سافر إلى دبي، لاستخراج تأشيرة دخول جديدة إلى المملكة العربية السعودية، لانتهاء صلاحية تأشيرته التي دخل بها سابقا.

من جهة أخرى أعلن نادي الاتحاد عن جاهزية اللاعب عبدالرحمن العبود بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا في كعب القدم.