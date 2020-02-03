تأكد جاهزية خريبين والبريك يواصل برنامجه التأهيلي

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن نادي الهلال , اليوم الاثنين تأكد جاهزية محترفه السوري عمر خريبين إثر مشاركته في تدريبات الفريق الأول الجماعية كاملة فيما واصل الظهير الأيمن محمد البريك برنامج التأهيلي المعد له مسبقا. وكان الهلال قد واصل تدريباته الاعتيادية استعدادا لملاقاة ضيفه الرائد ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في لقاءات الجولة السابعة عشرة بعد غدٍ الأربعاء.

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