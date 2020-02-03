شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخدمة المدنية يتحدث عن كفاءة موظفي القطاع الحكومي.. ماذا قال؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شدد وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، اليوم الاثنين، على أن القطاع الحكومي لديه الكثير من الموظفين والموظفات على قدر عال جدا من الكفاءة.
وعبر الحمدان، خلال اللقاء السنوي للوزارة مع الإعلاميين، عن أسفه لكون الكثير من هذه الكفاءات مهدرة ولا يتم استثمارها على الوجه الأمثل، بسبب الإجراءات التي تعيق الإبداع والتميز في الأداء.
وتابع وزير الخدمة المدنية أن هناك في الوزارة وفروعها موظفين على قدر عالٍ من الكفاءة، كانوا يحتاجون فقط لمنحهم الفرصة للإبداع.
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