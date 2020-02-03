شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الاتصالات» تكشف عن الشركات الأكثر تحسنا في خدمات الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن الشركات الأكثر تحسنا في تقديم خدمات الإنترنت في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2019م، وذلك ضمن مؤشرات تقرير “مقياس”، الذي يهدف إلى رصد المستوى العام لجودة خدمة الإنترنت المقدمة في المملكة.

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وقالت الهيئة، في بيان لها، إن القياسات التي قام بها مستخدمو الإنترنت في المملكة من خلال تطبيق “مقياس” على شبكات المتنقل أظهرت أن شركة الاتصالات السعودية (STC) حققت أعلى متوسط لسرعة تحميل الإنترنت المتنقل وبلغ 52.7 ميجابت في الثانية، بنسبة تحسن تصل إلى 16.1% مقارنة بأدائها في الربع السابق.

وأوضحت أن متوسط سرعة تحميل الإنترنت المتنقل لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بلغ 40.5 ميجابت في الثانية، بنسبة تحسن تصل إلى 4.4%، فيما بلغ متوسط سرعة تحميل الإنترنت المتنقل لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) 39.9 ميجابت في الثانية، بنسبة تحسن تصل إلى 23.1%، وهي أعلى نسبة تحسن على مستوى المشغلين في المملكة مقارنة بالربع السابق.

يذكر أن الهيئة دشنت مبادرة “مقياس” في الربع الأول من عام 2018م، بهدف رصد جودة تجربة استخدام الإنترنت في المملكة، وسعيًا لتحديد أوجه التحسين الممكنة والارتقاء بجودة خدمات الإنترنت، ولتعزيز التنافسية بين الشركات المقدمة للخدمات بما يصب في مصلحة المستخدمين.