شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف آخر تطورات فيروس كورونا والإجراءات الوقائية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قالت وزارة الصحة إنها لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة، موضحة أنه يتم تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.
يذكر أن الصحة أعلنت في وقت سابق أن نتائج الفحوصات المخبرية الأولى التي تم إجراؤها للطلاب العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية كانت سلبية.
وتابعت الصحة، أن الطلاب سيبقون في العزل الوقائي المخصص لهم لمدة 14 يوماً تحت الإشراف الطبي الكامل لاستكمال الفحوصات الإضافية والاطمئنان على صحتهم وسلامتهم.
وكانتالسلطات الصينية، قد أعلنت اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 362 بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت بحياة 56 شخصا إضافيا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.
وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحة في مقاطعة هوبي أن وتيرة تفشي الفيروس لا تزال على حالها، إذ سجلت 2103 إصابات جديدة خلال 24 ساعة.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في سائر أنحاء الصين إلى ما لا يقل عن 17,238 مصابا، أما في جميع أنحاء العالم فقد بلغ عدد الإصابات 17,370 إصابة، شفي منهم 486 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» تكشف آخر تطورات فيروس كورونا والإجراءات الوقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.