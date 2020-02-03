شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف آخر تطورات فيروس كورونا والإجراءات الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت وزارة الصحة إنها لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة، موضحة أنه يتم تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.

يذكر أن الصحة أعلنت في وقت سابق أن نتائج الفحوصات المخبرية الأولى التي تم إجراؤها للطلاب العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية كانت سلبية.

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وتابعت الصحة، أن الطلاب سيبقون في العزل الوقائي المخصص لهم لمدة 14 يوماً تحت الإشراف الطبي الكامل لاستكمال الفحوصات الإضافية والاطمئنان على صحتهم وسلامتهم.

وكانتالسلطات الصينية، قد أعلنت اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 362 بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت بحياة 56 شخصا إضافيا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحة في مقاطعة هوبي أن وتيرة تفشي الفيروس لا تزال على حالها، إذ سجلت 2103 إصابات جديدة خلال 24 ساعة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في سائر أنحاء الصين إلى ما لا يقل عن 17,238 مصابا، أما في جميع أنحاء العالم فقد بلغ عدد الإصابات 17,370 إصابة، شفي منهم 486 شخصا.