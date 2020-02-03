العاهل السعودي ورئيس وزراء اليونان يبحثان آخر التطورات في المنطقة









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الاثنين، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها ودعمها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

وكان العاهل السعودي قد استقبل في وقت سابق اليوم رئيس وزراء اليونان الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الرياض، وكان في استقباله، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.

وقد أجريت لرئيس وزراء اليونان، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

Advertisements

ورحب الملك سلمان بن عبد العزيز بالضيف اليوناني والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى رئيس الوزراء اليوناني سعادته بزيارة المملكة، ولقائه العاهل السعودي.

حضر المباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ (الوزير المرافق)، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان عصام بن إبراهيم بيت المال.

كما حضرها من الجانب اليوناني، وزير التنمية والاستثمار سبيريدون أدونيس جورجياذيس، ونائب وزير الخارجية كونستانتينوس فراجكوجيانيس، وسفير جمهورية اليونان لدى المملكة أيوانيس تاغيس، ومستشار الأمن القومي الفريق ألكساندروس دياكوبولوس، وعدد من المسؤولين.