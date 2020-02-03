«زي النهارده».. ياسر عرفات رئيسًا لمنظمة التحرير الفلسطينية ٣ فبراير ١٩٦٩

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كان للفلسطينيين ممثلون في جامعة الدول العربية منذ تأسيسها، وفى مؤتمر القمة العربى الأول عام ١٩٦٤ الذى دعا إليه الرئيس عبدالناصرأنشئت منظمة التحريرالفلسطينية، وقام أحمدالشقيرى بجولات مكوكية للدول العربية واتصل بالفلسطينيين فيها، وتم وضع مشروعى الميثاق القومى والنظام الأساسى للمنظمة وعقد مؤتمر فلسطينى في ٢٨ مارس ١٩٦٤ وأعلن قيام منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخب الشقيرى رئيساً للجنتها التنفيذية وبعدسقوط الضفةالغربية وقطاع غزة تمركزت المنظمة في الأردن حتى ١٩٧١وكان قد تم انتخاب ياسرعرفات رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية «زي النهارده» فى ٣ فبراير ١٩٦٩، ثم شهدت العلاقة بين المنظمة والأردن تأزما بدءا من ١٩٧٠ انتهى بأحداث أيلول الأسود، وتحول الفلسطينيون إلى لبنان في ١٩٧١ وما إن استقروا هناك حتى اشتعلت الحرب الأهلية بين أطراف لبنانية وتورط الفلسطينيون فيها، وخرجت المنظمة من لبنان في عام ١٩٨٢ إلى دول عربية مختلفة، واستقرت قيادة المنظمة في تونس.

وفى ١٠ أغسطس١٩٨٢ استقبلت تونس زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسرعرفات بعد انتقال مقر الجامعة العربية من القاهرة لتونس اعتراضا على اتفاقية كامب ديفيد، ظلت قيادة المنظمة هناك لعشر سنوات قبل أن يمهد اتفاق السلام الذي أبرم عام ١٩٩٣الطريق أمام عودتها إلى الضفة الغربية وقطاع غزة وفى ١٥ نوفمبر ١٩٨٨ قام المجلس الوطنى الفلسطينى بإعلان استقلال دولة فلسطين على جزء من أرض فلسطين التاريخية خلال انعقاد الدورةالتاسعة عشرة في الجزائر.

وكان الشاعر محمود درويش هو من كتب وثيقة الاستقلال، ثم كان موقف القيادة في المنظمة منقسما على نفسه في حرب الخليج الثانيةعام ١٩٩١على إثر غزو العراق للكويت عام ١٩٩٠ كان موقف المنظمة ضد الحرب على العراق، غير أن تأييد بعض القيادات بالمنظمة لغزو العراق للكويت عام ١٩٩٠ أدى إلى نتائج وخيمة على المنظمة والفلسطينيين المقيمين في الكويت، وكانوا نحو ٤٠٠ألف فلسطينى، وخسرت المنظمة بذلك دعما لوجيستيا وماديا خليجيا استمر لعقود، ثم كان مؤتمر السلام بمدريد في ١٩٩١، واعترفت المنظمة بقرار مجلس الأمن ٢٤٢، الذي ينطوى على اعتراف ضمنى بإسرائيل ثم كان اتفاق أوسلو، الذي ينص على إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية (السلطة الوطنية الفلسطينية)، في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية (٥ سنوات) مقابل اعتراف المنظمة بإسرائيل. مع استمرار المفاوضات إلى أن كان تأسيس السلطة الفلسطينية وانتخب ياسر عرفات رئيسا لمناطق الحكم الذاتى.