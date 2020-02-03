دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة جوجل تختبر خدمة شهرية لطباعة أفضل صورك وإرسالها بالبريد

تختبر شركة جوجل خدمة اشتراك شهري جديدة عبارة عن اختيار أفضل صور المستخدمين من صور جوجل (Google Photo) وطباعتها وإرسالها عبر البريد للمشتركين في الخدمة.

وتم الكشف عن الخدمة التي مازالت تحت الاختبار بواسطة موقع 9to5Google حيث أشار الموقع أنه من المفترض أن تُقدم جوجل على اختيار أفضل 10 صور خلال الشهر بشكل تلقائي وتقوم بطباعتها فيما سيبلغ سعر الاشترالك الشهري 8 دولارات.

وحسب الموقع فإن المستخدم يمكنه إخبار جوجل إذا ما كان يحبذ اخيتار الصور التي تركز على الوجه بما فيها وجوه الحيوانات الآليفة أو المشهد الواسع الذي يحوي تفاصيل أكثر من البيئة المحطية له.

أما بالنسبة لحجم الصورة فستكون 4*6 ليُكون المشترك مجموعة متكاملة من الصور ذات الحجم الموحد؛ مع وجوب التنبيه أنه يكون قادراً علة تحرير الصور وتعديلها قبل عملية الطباعة.

لحد الآن التجربة مقتصرة على الولايات المتحدة وليس هنالك معلومات إذا كانت الشركة تفكر توسيع نطاقها في مناطق أخرى عالمياً.

Advertisements

على كل حال هذه تعتبر مبادرة وفكرة جيدة لإدامة الاحتفاظ بالصور التذكارية مطبوعة بشكلها الكلاسيكي الجميل؛ في زمن يعج بصور الهواتف الذكية التي نتوه في الكثير من الأحيان في زخمها عندما نود استرجاع ذكرى معينة.

المصدر

Engadget

التدوينة جوجل تختبر خدمة شهرية لطباعة أفضل صورك وإرسالها بالبريد ظهرت أولاً على عالم التقنية.