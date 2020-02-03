رئيس إقليم كردستان العراق: خطر "داعش" لا يزال يحيط بمناطق عديدة بالبلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني اليوم الاثنين إن خطر تنظيم "داعش" الإرهابي لا يزال يحيط بمناطق عديدة بالعراق، ويشكل تهديدا لسكانها.
وذكرت حكومة الإقليم - في بيان أوردته قناة "السومرية" العراقية - أن "بارزاني استقبل اليوم وفدًا بلجيكيًا رفيع المستوى برئاسة وزير الشؤون الخارجية ووزير الدفاع البلجيكي فيليب جوفين"، مضيفة أنه "جرى خلال الاجتماع بحث آخر مستجدات الوضع على الساحة العراقية والمنطقة، وسبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان وبلجيكا".
وأكد الجانبان أهمية استمرار تقديم الدعم للعراق وإقليم كردستان لكبح جماح التهديدات المتواصلة لتنظيم "داعش" الإرهابي.
كما تقدم رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، بالشكر إلى ألمانيا حكومةً وبرلمانًا، بعد قرار استئناف تدريب قوات البيشمركة.
وذكر بيان لحكومة إقليم كردستان - أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن بارزاني التقى، اليوم الاثنين، وفداً برلمانياً ألمانياً ضم مفوض الحكومة الألمانية للحرية الدينية ماركوس جروبل، والعضو في لجنة الشؤون الخارجية يورجن هاردت، مضيفًا أنه جرى في اللقاء بحث آخر مستجدات العراق والمنطقة والعلاقات بين الاقليم وألمانيا.
وأكد البيان أهمية مواصلة دعم التحالف الدولي لقوات البيشمركة والجيش العراقي، خاصة أن تنظيم "داعش" الإرهابي، لا يزال خطرًا كامنًا في بعض مناطق العراق.
من جهته، أشار الوفد البرلماني الألماني إلى مكانة إقليم كردستان كعامل استقرار مهم بالنسبة للعراق والمنطقة، كما عبر عن استعداد ألمانيا لتعزيز العلاقات وخصوصًا في التجارة والاستثمار.
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