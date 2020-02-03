شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب أممى بتدشين جسر طبى جوى لنقل مرضى من اليمن إلى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رحب مارتن جريفيث المبعوث الخاص الأممي لليمن وليز جراندي منسقة الشئون الإنسانية الأممية والطاف موساني ممثلة منظمة الصحة العالمية في اليمن، بتدشين الجسر الطبي الجوي الذي نقل المجموعة الأولى من المرضى اليمنيين الذين يحتاجون لمساعدة طبية متخصصة من اليمن إلى الأردن.

وأوضح المسؤولون الأمميون الثلاثة، في بيان مشترك صدر اليوم الاثنين، أن اليوم شهد المرحلة الأولى لعملية الجسر الجوي الطبي التي تم خلالها نقل عدد من المرضى ومرافقيهم من صنعاء إلى عمان، من أصل مجموعة أولية مؤلفة من 30 شخصا.

وذكر البيان أن منظمة الصحة العالمية تتعاون مع سلطات الصحة العامة والسكان المحلية لتنسيق هذه الرحلات الجوية والتي تعتبر جزءاً من المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في اليمن والتي تتضمن دعم القطاع الصحي اليمني.

وأعربت الأمم المتحدة عن امتنانها للبلدان المضيفة وهي مصر والأردن والسعودية لجهودها الإنسانية، وقالت إن تعاون والتزام كل من الحكومة اليمنية وسلطات صنعاء ساهم في جعل العملية ممكنة.

وقالت مصادر دبلوماسية ومن منظمات إغاثة، إن رحلات طيران لنقل المرضى الذين يحتاجون بشكل ملح للرعاية الطبية ستبدأ من العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الاثنين، وهو إجراء طال انتظاره لبناء الثقة فى إطار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الدائرة منذ خمس سنوات.

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