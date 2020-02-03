شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة العدل اللبنانية تلتقى السفير الألمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت وزيرة العدل اللبنانية مارى كلود نجم، فى بيروت، اليوم، سفير ألمانيا لدى لبنان جورج برجيلين.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما آليات التعاون على الصعيد القضائى.

كان رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب،قال إن الوضع الاقتصادى الذى تمر به البلاد ومختلف قطاعاتها، يعانى صعوبات متعددة، وإن الأمر يقتضى قدرا من الصبر والتحمل، آملا أن تستطيع الحكومة الجديدة تحقيق إنجاز يؤدى إلى الخروج من الأزمة التى يعيشها لبنان.

Advertisements

وأشار - خلال اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة الهيئات الاقتصادية (تجمع لمؤسسات القطاع الخاص فى لبنان) الجمعة، إلى أنه على دراية أن وضع المؤسسات الاقتصادية شديد الصعوبة وأنها تواجه تحديات كبيرة، مؤكدا أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لإيقاف حالة التدهور الراهنة حتى تستعيد الدورة الاقتصادية حركتها.

وشدد على أن عمليات التدمير التى تتعرض لها بعض المؤسسات، فضلا عما تمثله من ضغوط إضافية على الأوضاع الاقتصادية لتلك المؤسسات، فإنها أيضا تمثل تشويها للاحتجاجات الشعبية ومطالبها الحقيقية وأهدافها الإصلاحية.

من جانبه، أكد رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير أن الهيئات ستقف إلى جانب الحكومة فى خطواتها الإصلاحية ومهمة إعادة بناء الثقة فى الدولة والاقتصاد والوضعين المالى والنقدي.