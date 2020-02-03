شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يحبط 74 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أحبطت السلطات المغربية نحو 74 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية وتفكيك 208 شبكات للتهريب خلال عام 2019، وذلك في إطار جهود المغرب لمحاربة هذه الظاهرة.
وأوضح مصدر في وزارة الداخلية المغربية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المغربية، اليوم /الاثنين/، أن المملكة واصلت خلال سنة 2019 جهود حثيثة في مجال تفكيك شبكات تهريب المهاجرين وإحباط محاولات الهجرة غير الشرعية، مضيفا أن هذه الجهود المتواصلة شملت أيضا عمليات وقاية وتقديم المساعدة للضحايا والأشخاص في وضعية صعبة، توجت بإنقاذ 19 ألفا و554 مهاجرا غير شرعي من عرض البحر.
وشدد المصدر على أن المملكة المغربية تتحمل مسؤوليتها كاملة في مجال التدبير التضامني للهجرة، وتعمل مع شركائها من أجل التكريس الملموس لمبدأ المسؤولية المشتركة.
كما أعلنت موريتانيا ترحيل أربعين مهاجرا أفريقيا إلى بلدانهم ، بعد محاولة الهجرة "غير الشرعية " إلى إسبانيا.
واكدت السلطات الأمنية في مدينة "نواذيبو " الواقعة شمال البلاد - للإذاعة الموريتنية، اليوم ،الإثنين، ترحيل أكثر من أربعين مهاجرا "سريا " إلى بلدانهم الأصلية ، بعد توقيفهم من قبل الشرطة وهم على متن قارب يستعد للإبحار نحو جزر"الكناري" .
واضافت المصادر أنه جرى توقيف ثلاثة أجانب بتهمة الإشراف على هذه العملية ، وستتم إحالتهم للعدالة.
وكانت موريتانيا قامت خلال يناير الماضي بترحيل مائة وستين مهاجرا "سريا " كان بعضهم يحاول الهجرة نحو أوروبا ، والبعض الآخر كان في وضع "غير قانوني" داخل المدينة.
وكانت وحدة بحرية تابعة للجيش التونسى أنقدذت السبت الماضى 43 تونسيا، وهم 24 رجلا و9 نساء و9 أطفال، ورضيع، بعد أن تعطب مركبهم على بعد 60 كلم شرق "العطايا" بولاية "صفاقس" أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية، وذكرت وزارة الدفاع التونسية أن الأفراد الذين تم إنقاذهم تتراوح أعمارهم بين سنتين و45 سنة، وأفادوا بأنهم أبحروا ليلة أمس من سواحل جرجيس (ولاية مدنين)، بهدف اجتياز الحدود البحرية خلسة، فى اتجاه السواحل الإيطالية.
وقد تم التوجه بهم إلى ميناء صفاقس، وتسليمهم إلى وحدات الحرس الوطنى التونسى بالمكان لإتمام الإجراءات القانونية بشأنهم.
فيما كانت اليونان قد كشفت عن خطط لبناء حاجز طاف في بحر إيجه لصد تدفق المهاجرين، الذين يحاولون الوصول إلى شواطئها، والحاجز المقترح سيبلغ طوله 2.7 كيلومتر بارتفاع 1.1 مترا، فيما سيرتفع 50 سنتيمترا فوق سطح البحر، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يُصنع من الأضواء الوامضة المتشابكة.
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