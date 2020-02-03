شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يحبط 74 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أحبطت السلطات المغربية نحو 74 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية وتفكيك 208 شبكات للتهريب خلال عام 2019، وذلك في إطار جهود المغرب لمحاربة هذه الظاهرة.

وأوضح مصدر في وزارة الداخلية المغربية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المغربية، اليوم /الاثنين/، أن المملكة واصلت خلال سنة 2019 جهود حثيثة في مجال تفكيك شبكات تهريب المهاجرين وإحباط محاولات الهجرة غير الشرعية، مضيفا أن هذه الجهود المتواصلة شملت أيضا عمليات وقاية وتقديم المساعدة للضحايا والأشخاص في وضعية صعبة، توجت بإنقاذ 19 ألفا و554 مهاجرا غير شرعي من عرض البحر.

وشدد المصدر على أن المملكة المغربية تتحمل مسؤوليتها كاملة في مجال التدبير التضامني للهجرة، وتعمل مع شركائها من أجل التكريس الملموس لمبدأ المسؤولية المشتركة.