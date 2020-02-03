شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة قتلى المظاهرات فى العراق إلى 5 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن مصادر ارتفاع حصيلة قتلى التظاهرات في العراق اليوم إلى 5 مواطنين.

وفي سياق متصل، دعا رئيس الوزراء العراقى المكلف محمد توفيق علاوى المتظاهرين إلى سحب فتيل النزاع والخلافات، وقال علاوى فى سلسلة تغريدات على تويتر أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الاثنين": ‏لقد حققت التظاهرات نتائج باهرة بتغيير موازين النظام السياسي، على إثر ذلك استجاب مجموعة من النواب المستقلين إلى مطالب المتظاهرين، فاختاروا خمسة أسماء من الذين طرحت أسماؤهم وصورهم في ساحات التظاهر، وتم اختيار محمد توفيق علاوي ممثلاً عن المتظاهرين السلميين".

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وأضاف "أن خشية الفاسدين من طروحات محمد علاوي لانهاء فسادهم دفعهم للتحرك لاشاعة اجواء البلبلة والفوضى وتفريق كلمة المتظاهرين". وتابع " انى اوجه نداءً إلى كافة المتظاهرين الأعزاء لسحب فتيل النزاع والخلافات ، لاننا فقط بروح الاخوة والمحبة نستطيع ان ننقذ بلدنا وننهض به ونحقق ازدهاره ، وبخلافه سنفقد ما تحقق من انجازات عظيمة وسنجر بلدنا الى الهاوية ، ان تخلينا عن روح الاخوة والتعاون واشعنا روح الخلاف والنزاع بيننا ".

يذكر أنه بعد ساعات من إعلان محمد علاوى، رئيس وزراء العراق المكلف، دعوته للحوار مع المتظاهرين العراقيين، اشتعل الشارع العراقى فى ظل تصاعد التظاهرات، حيث ذكر موقع العربية، أن المتظاهرين العراقيين، قطعوا عدداً من الطرق في الناصرية جنوب البلاد، احتجاجاً على تكليف محمد توفيق علاوى رسمياً برئاسة مجلس الوزراء، حيث تم قطع جسر النصر والحضارات وتقاطع البهو فى الناصرية، وأغلق محتجون جميع الطرق الخارجية المؤدية إلى النجف جنوب البلاد.