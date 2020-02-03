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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن مصادر أمنية، كشفت عن مقتل محتج طعنا باشتباك بين متظاهرين جنوب بغداد.
وكان رئيس الوزراء العراقى دعا المكلف محمد توفيق علاوى المتظاهرين الى سحب فتيل النزاع والخلافات، وقال علاوى فى سلسلة تغريدات على تويتر أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الاثنين" :لقد حققت التظاهرات نتائج باهرة بتغيير موازين النظام السياسي، على اثر ذلك استجاب مجموعة من النواب المستقلين إلى مطالب المتظاهرين ، فاختاروا خمسة أسماء من الذين طرحت اسماؤهم وصورهم في ساحات التظاهر، وتم اختيار محمد توفيق علاوي ممثلاً عن المتظاهرين السلميين".
وأضاف " أن خشية الفاسدين من طروحات محمد علاوي لانهاء فسادهم دفعهم للتحرك لاشاعة اجواء البلبلة والفوضى وتفريق كلمة المتظاهرين".
وتابع " أنى اوجه نداءً إلى كافة المتظاهرين الأعزاء لسحب فتيل النزاع والخلافات، لاننا فقط بروح الاخوة والمحبة نستطيع ان ننقذ بلدنا وننهض به ونحقق ازدهاره، وبخلافه سنفقد ما تحقق من انجازات عظيمة وسنجر بلدنا إلى الهاوية، إن تخلينا عن روح الأخوة والتعاون واشعنا روح الخلاف والنزاع بيننا ".
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