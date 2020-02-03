بن زايد يلتقى بوفدى منظمة العالم الإسلامى للتربية ووزارة الثقافة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، بوفدى منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

وقال بن زايد عبر حسابه على تويتر، "التقيت وفدى منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة..الإمارات حريصة على دعم جهود " الإيسيسكو " بما يخدم قضايا شعوب العالم الإسلامي ويرفد مسيرة الحضارة الإنسانية ثقافيا وعلميا ومعرفيا".



محمد بن زايد مع الوفد

وكان ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد، بحث خلال اتصال هاتفي تلقاه من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أمس، الأحد، أن الجانبين استعراضا القضايا وتطورات الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات في ليبيا على ضوء نتائج "مؤتمر برلين" الذي استضافته ألمانيا مؤخرا.

وأكد ولي عهد أبو ظبي والمستشارة الألمانية اهتمام البلدين وحرصهما المشترك على مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لترسيخ أسس الأمن والاستقرار والسلام لشعوب المنطقة والعالم.

من جهة أخرى ، قال وزير الخارجية الألماني ، هايكو ماس ، أمس الأحد ، إنه تقرر عقد اجتماع جديد في منتصف مارس ، لوزراء خارجية الدول التي تسعى للتوسط في التوصل لاتفاق سلام في ليبيا.

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وكانت القوى الخارجية قد اتفقت خلال اجتماع قمة عُقد في برلين في 19 يناير على تعزيز هدنة هشة في ليبيا.

ولكن الأطراف المتناحرة لم تلتزم باتفاقيات وقف إطلاق النار ، كما لم تكف الدول التي تدعم طرفى النزاع بالسلاح.

وقال ماس لمحطة (زد.دي.إف) الألمانية "كل وزراء الخارجية الذين كانوا موجودين في الاجتماع الذي عقد بشأن ليبيا في برلين في الآونة الأخيرة سيلتقون من جديد في منتصف مارس".