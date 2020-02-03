أردوغان: سنجعلهم يدفعون ثمن استشهاد جنودنا بإدلب

كييف / الخليج 365

الرئيس التركي:

- التطورات في إدلب وصلت إلى وضع لا يطاق

- نأمل أن يعي الجميع التزاماته في إطار اتفاقيتي أستانة وسوتشي

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، معلقا على استشهاد جنود أتراك في إدلب السورية، إن بلاده ستجعل النظام السوري "يدفع ثمن فعلته".

جاء ذلك في كلمة له، الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في العاصمة كييف.

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وأكد قائلا: "نرد على ذلك بكل حزم، سواء من البر أو الجو، بحيث يدفعون ثمن فعلتهم".

وأوضح أردوغان أن قوات النظام السوري نفذت هجماتها الجوية على إدلب صباح الإثنين، ما أسفر عن استشهاد 8 بينهم 3 مدنيين و5 جنود.

وأكد أن التطورات في إدلب وصلت إلى وضع لا يطاق، مشيراً أنهم صبروا في هذا الصدد كثيرا.

وأعرب الرئيس التركي عن أمله في أن يعي الجميع التزاماته في إطار اتفاقيتي "أستانة" و"سوتشي" وأن يواصلوا العمل في هذا الإطار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.