هنية وبري يبحثان مخاطر "صفقة القرن" على القضية الفلسطينية

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، الإثنين، مع رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، مخاطر "صفقة القرن" المزعومة على القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هنية مع بري، حسب بيان صادر عن حركة "حماس".

وبحسب البيان، ثمن هنية موقف لبنان الداعم للفلسطينيين، مشددا على "أهمية دعم وتعزيز الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة الأمريكية عربيا وإسلاميا".

وحث هنية، رئيس البرلمان اللبناني على "تشجيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد لقاء لقادة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية في القاهرة لوضع استراتيجية وطنية شاملة من أجل بحث مستقبل القضية وحمايتها من التغول والصفقات المشبوهة".

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ونقل البيان عن بري تأكيده على موقف بلاده الرافض لـ"صفقة القرن"، والداعم للحق الفلسطيني.

وقال إن "مجابهة الصفقة تحتاج إلى تحقيق الوحدة الفلسطينية ثم مقاومة الاحتلال".

والسبت، قرر وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماع طارئ في القاهرة، رفض "صفقة القرن" الأمريكية الإسرائيلية المزعومة، والتمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 كبديل لها، محذرين من احتمال تنفيذ إسرائيل لهذه الصفقة بـ"القوة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة، التي رفضتها تركيا وعدة دول وكذلك السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.