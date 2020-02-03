جمعية تركية تواصل تقديم مساعداتها الإنسانية في إدلب

إسطنبول/أليف كوجوك/ الخليج 365

تواصل جمعية "صدقة طاشي" الخيرية التركية تقديم مساعداتها للمحتاجين في مدينة إدلب السورية.

وبحسب بيان صادر عنها، الإثنين، واصلت الجمعية تقديم مساعداتها للنازحين الفارين من الهجمات الأخيرة للنظام السوري على إدلب، في مخيم "كفر جالس" شمالي إدلب.

وأوضح البيان أن المساعدات تضمنت 5 أطنان من المحروقات، و100 سلة غذائية، و55 حصة من اللحم، و165 سريرًا.

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وأشار جودت هسبال نائب رئيس الجمعية في البيان، أن أكثر من نصف مليون مدني نزحوا باتجاه الحدود التركية، مؤكداً مواصلتهم تقديم المساعدات دون توقف.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون ثان الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1600 مدنيا، ونزوح أكثر من مليون آخرين إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.



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