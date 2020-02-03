ارتفاع قتلى قصف النظام على شمالي سوريا إلى 12 مدنياً

إدلب/ أشرف موسى / الخليج 365

ارتفع من 7 إلى 12 مدنياً عدد قتلى قصف طيران النظام السوري، الإثنين، على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وفي وقت سابق الإثنين، استهدفت طائرة حربية تابعة للنظام، سيارة مدنية في منطقة رحال بريف حلب الغربي أثناء فرارها من القصف، حسب "مرصد تعقب حركة الطيران" التابع للمعارضة السورية.

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وأفادت مصادر في الدفاع المدني لمراسل الخليج 365، أن "12 مدنيا قضوا في القصف على السيارة معظمهم أطفال ونساء".

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدنيا، ونزوح أكثر من مليون و300 ألف آخرين إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.