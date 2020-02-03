الأمم المتحدة تعلن انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية

جنيف/ بايرام ألتوغ/ الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، أن اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بصيغة 5+5 ستبدأ الإثنين تحت رعايتها بمقرها في مدينة جنيف السويسرية.

وأوضح بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أن 5 أعضاء من ممثلي حكومة الوفاق الوطني، و5 من الأعضاء التابعين لخليفة حفتر.

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وأضاف البيان أن الاجتماع سيرأسه غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأشار أن الاجتماعات ستجرى مغلقة بعيدة عن وسائل الإعلام.

جدير بالذكر، أنه خلال مؤتمر برلين حول ليبيا الذي عقد في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، تقرر عقد اجتماعات بين الأطراف في ليبيا بدعم أممي بهدف الوصول لوقف إطلاق نار دائم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.