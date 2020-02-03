تشاووش أوغلو يبحث مع لافروف التطورات في سوريا

أنقرة/ الخليج 365

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الإثنين، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، التطورات الأخيرة في سوريا.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية، للأناضول، إن تشاووش أوغلو أجرى اتصالا هاتفيا مع لافروف.

وأضافت المصادر أن الجانبين تناولا خلال الاتصال، التطورات الأخيرة في سوريا.

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 5 جنود وموظف مدني، جراء قصف مدفعي مكثف للنظام السوري في محافظة إدلب.

وأوضحت الوزارة في بيان، الإثنين، أن القوات التركية ردت فورا على مصادر النيران.

وأضاف البيان، أن النظام السوري أطلق النار ضد القوات التركية المُرسلة إلى المنطقة من أجل منع نشوب اشتباكات في إدلب، رغم أن مواقعها كانت منسقة مسبقًا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.