الإمارات تعلق الرحلات الجوية إلى الصين باستثناء بكين

محمد إبراهيم / الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية (حكومية)، تعليق جميع الرحلات المتجهة والقادمة من الصين، باستثناء الرحلات القادمة من العاصمة بكين، اعتباراً من 5 فبراير/شباط 2020 وحتى إشعار آخر.

وقالت الهيئة في بيان، الإثنين، إن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الإمارات لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

واشترطت الهيئة على كافة القادمين من مطار بكين الدولي، الخضوع لفحوصات طبية وقائية دقيقة ومتطورة يتم تطبيقها في المطار للتأكد من سلامة المسافرين، قبل صعودهم الطائرات في إجراء قد يستغرق من 6 – 8 ساعات، حسب البيان.

وأوضح البيان أن قرار تعليق الرحلات، جاء بعد دراسة وتحليل الأوضاع الراهنة حول انتشار الفيروس في الصين بالتنسيق مع الجهات الدولية.

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وفي 23 يناير/كانون الثاني الماضي، أوقفت الهيئة كافة الرحلات القادمة والمتجهة إلى "ووهان" الصينية التي تعتبر بؤرة انتشار فيروس كورونا.

وأدى تفشي فيروس كورونا الجديد، الذي بدأ في الصين إلى إصابة أكثر من 17300 شخص على نطاق عالمي.

وفيروس كورونا ظهر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في سوق بولاية ووهان (وسط)، لينتشر في 3 بلدان آسيوية أخرى؛ هي اليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية.

ويتشابه فيروس كورونا في أعراضه مع مرض الالتهاب الرئوي، وتشمل أعراضه الحمى ومشاكل التنفس، ويشبه نظيره الذي يتسبب بالمتلازمة التنفسية الحادة "سارس".

وتسبب ظهور فيروس كورونا الجديد بالصين بحالة رعب سادت العالم أجمع، خاصة بعد مطالبة منظمة الصحة العالمية بالاستعداد لحالات إصابة بالفيروس. -

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