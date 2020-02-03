حماس تنظم وقفة رافضة لصفقة القرن جنوبي قطاع غزة

خان يونس (قطاع غزة)/ هاني الشاعر/الخليج 365-

نظمت حركة حماس، مساء الإثنين، وقفة، رافضة لصفقة القرن المزعومة، شارك فيها المئات، وسط محافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

ورفع المشاركون في الوقفة، أمام مبنى القلعة، وسط المحافظة، لافتات، كتب على بعضها "إسرائيل إلى زوال"، و"لا لصفقة القرن".

وأحرق مشاركون صور الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" ورئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو".

وجدد محمد صلاح، المتحدث باسم حماس، خلال كلمة ألقاها في الوقفة، رفض حركته للصفقة.

وقال صلاح "نتنياهو مُجرمٌ هاربٌُ من القضاء يطلق حربًا دينية بتصرفاته وخططه في المنطقة، خاصة التي تُحاك ضد القضية الفلسطينية".

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وأضاف "نتنياهو يطوف الأرض باحثًا عن شرعية.. ونحن لا نبالي لأننا أصحاب الأرض، ولا نطلب من أحد منحنا الشرعية ملكية الأرض لنا".

وتابع "التاريخ سيكتب من خان وباع وفرط في الحقوق، ومن صمد ورابط؛ قضى منا شهداء وجرحى وأسرى، الكل قدم الكثير، لكن حسبنا أن ننال في نهاية المطاف حقوقنا المشروعة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة، التي رفضتها تركيا وعدة دول وكذلك السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.



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